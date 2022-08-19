НАЗК склало протоколи на трьох нардепів за недостовірні дані в деклараціях

Депутати не вказали земельні ділянки, будинки та мерседес.

Національне агентство із запобігання корупції склало адміністративні протоколи стосовно трьох народних депутатів через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Адмінпротоколи склали щодо:

Романа Мулика, який в декларації за 2020 рік не вказав земельну ділянку та зазначив недостовірні відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

Миколи Тищенка, який не вказав автівку марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 року випуску, яка належить йому на праві власності із 17.06.2003, у щорічній декларації за 2020 рік. За оцінками експертів, вартість автомобіля на дату набуття права власності могла становити близько 500 тис. гривень.

Олексія Кузнєцова, який вказав недостовірні відомості про вартість двох житлових будинків, нежитлового приміщення, автомобілю VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 року випуску та земельної ділянки, яку він орендує. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

Протоколи направлено на розгляд до Печерського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів