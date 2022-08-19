За вчора Росія тричі обстріляла Сумщину, сім разів – Чернігівщину, завдала удару некерованою авіаракетою по Донеччині, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

За минулу добу ворог влаштував три обстріли прикордонних територій у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

Учора росіяни здійснили сім обстрілів трьох громад Сумської області. Зафіксовано 93 прильоти. Без жертв, але є руйнування. Унаслідок обстрілу Білопільської громади зі ствольної артилерії пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. У Миропільській громаді з 14.20 був обстріл зі 120 мм міномета − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. За результатами обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сьогодні з 6.00 ранку розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Наслідки уточнюються.

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли три райони. У Криворізькому вдарили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській: в Апостолівській загинув чоловік, у Зеленодольській без постраждалих. В обох громадах є руйнування житла. У Синельниківському районі з РСЗВ "Торнадо С" обстріляли Межівську громаду. Поранено дитину. Пошкоджені кілька будинків. У Нікополі обстріляли центр міста. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, вісім магазинів, кілька установ та ліцей. Люди не постраждали.

О 4.38 окупанти ракетами обстріляли Харків. Є влучання в Індустріальному, Київському, Основ‘янському районах. За попередніми даними, одна жінка загинула. Одна з ракет влучила в корпус освітнього закладу. Також є влучання у землю, промисловий об‘єкт та приватний житловий будинок. Попередньо – постраждалих немає. В області протягом доби з артилерії обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Є влучання в житлові будинки, господарчі споруди. У Золочівській громаді горіло приміщення клубу, бібліотека та пшениця в полі. У Печенігах через обстріл постраждав чоловік.

Упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, у тому числі, із сіл та міст Луганщини. У вісьмох населених пунктах росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.

У Донецькій області за добу росіяни вбили пʼятьох мирних мешканців, 10 були поранені. Обстріли – артилерія, міномети, танки, удар некерованою авіаційною ракетою, РСЗВ "Ураган". Обстріляні Залізне, Зеленопілля, Авдіївка, м. Торецьк, Максимільянівка, Дружба, Миколаївка, Пришиб, Бахмут, Озарянівка, Олександропіль. Пошкоджено три багатоповерхівки, девʼять приватних житлових будинків, гараж, три цивільні автомобілі, один службовий автомобіль, магазин. Близько 5-ї ранку – обстріл Краматорська. Частково пошкоджена будівля Краматорського технологічного технікуму. Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Очеретинської і Святогірської громади, зокрема селищ Тетянівка і Пришиб. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Учора в Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає. Близько 04:00 місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ракети знову влучили в ЧНУ імені П. Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вдень були ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. У результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення. У Баштанському районі минулої доби були обстріли Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00 до 04:00. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Протягом доби бойові дії тривали практично на всій території Херсонщини. На деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши її. У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець. Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні. Понад два з половиною місяці жителі області без українського зв’язку, Інтернету та телебачення.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, ворог на Харківському напрямку здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, Чугуєва, Золочева, Протопопівки, Соснівки, Коробочкиного, Шестакового, Мілового, Дуванівки, Гусарівки і Прудянки. На Авдіївському напрямку тривають бойові дії.