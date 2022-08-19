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Росіяни повторно обстріляли університет у Миколаєві

По Чорноморському університету знову випустили ракети з С-300. 

Росіяни повторно обстріляли університет у Миколаєві
Обстріл Чорноморського університету
Фото: Сєнкевич online

Російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Про це в Телеграм повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Знову дві ракети С-300", – зазначив він.

На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.

Обстріл Миколаєва відбувся близько 4 ранку. Сєнкевич повідомив про потужні вибухи. Під час повітряної тривоги знову не працювали лінії 101 і 102. За потреби мешканці можуть звертатися за номерами: (0512) 30 45 17 і (0512) 30 45 18. 

Нагадаємо, що цей університет уже був обстріляний ворогом позавчора. У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав.

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