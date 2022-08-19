Великобританія профінансує технологію, яка відстежуватиме викрадене Росією українське зерно

Лондон також надає Україні “військовий потенціал для захисту її портів, необхідний для успіху зернової угоди”.

Великобританія надасть 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на впровадження технології, яка визначитиме , чи було зерно, яке Росія продає на світовому ринку, вкрадено в Україні.

Про це йдеться на сайті британського МЗС.

Окрім того, Лондон надасть пакет підтримки українським залізничникам для забезпечення курсування потягів з зерном.

Крім того, Сполучене Королівство надає Україні “військовий потенціал для захисту її портів, необхідний для успіху зернової угоди”.

Окрім того, британці допоможуть українським біженцям та внутрішнім переселенцям, виділивши кошти на фінансування нагальних потреб найбільш уразливих з них.

“В Україні та Польщі, куди поїхала більшість українців, які втекли від конфлікту, 15 мільйонів фунтів стерлінгів у розмірі Великобританії підтримають до 200 000 найбільш уразливих людей, які постраждали від вторгнення Росії”, – йдеться у повідомленні.

Це стосується дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.

Міжнародна гуманітарна організація “Mercy Corps” надаватиме екстрену допомогу для задоволення основних потреб, включно з їжою, водою, психологічною підтримкою та послугами з догляду за дітьми, додали у міністерстві.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.