Окупанти обстрілюють центр Нікополя

Російська армія обстрілює центр міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

“Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Євтушенко закликав людей перебувати в укриттях або коридорах.

Нагадаємо, вдень 16 серпня окупанти обстріляли Нікополь з реактивної системи залпового вогню “Град” та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа, поранено двох цивільних осіб.