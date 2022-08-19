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Окупанти обстрілюють центр Нікополя

Людей закликали перебувати в укриттях.

Окупанти обстрілюють центр Нікополя
Обстріли Нікополя, ілюстративне фото
Фото: тг-канал Валентина Резніченка

Російська армія обстрілює центр міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

“Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Євтушенко закликав людей перебувати в укриттях або коридорах.

Нагадаємо, вдень 16 серпня окупанти обстріляли Нікополь з реактивної системи залпового вогню “Град” та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа, поранено двох цивільних осіб.

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