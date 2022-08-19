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На півдні у полон взяли ще двох окупантів

Підрозділи ЗСУ двічі наступали з метою оволодіння новими населеними пунктами. 

На півдні у полон взяли ще двох окупантів
Полонені окупанти під Сєвєродонецьком, ілюстративне фото

На півдні протягом доби підрозділи ЗСУ двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Під час однієї з атак українські військові зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами ворога.

“У ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами”, – йдеться у повідомлені.

У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка – Станіслав. Успіху окупанти не мали і відійшли з втратами.

Окрім того, ворог 7 разів атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. ЗСУ втрат не зазнали.

Нагадаємо,18 серпня серед дня окупанти завдали удару по Миколаївській області з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, поранено людину.

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