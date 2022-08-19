На півдні у полон взяли ще двох окупантів

На півдні протягом доби підрозділи ЗСУ двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Під час однієї з атак українські військові зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами ворога.
“У ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами”, – йдеться у повідомлені.
У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка – Станіслав. Успіху окупанти не мали і відійшли з втратами.
Нагадаємо,18 серпня серед дня окупанти завдали удару по Миколаївській області з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, поранено людину.