Литва допоможе побудувати школу у Бучі, - Федорук

Також литовська компанія долучиться до будівництва дитячого садочка.

У Бучі на Київщині планують побудувати нову школу з дошкільним закладом. Очікується, що будувати навчальні заклади допоможе литовська компанія.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука.

“Анатолій Федорук та представник литовської інвестиційної компанії підписали меморандум щодо співпраці з проєктування та залучення коштів на будівництво нового закладу середньої і дошкільної освіти”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в навчальних закладах зможуть навчатися 720 учнів та 150 дошкільнят.

В школі заплановано облаштувати 29 класних кімнат, спортзал, стадіон, біговий майданчик, кухню на 220 місць, комп'ютерні класи, майстерні, бібліотеки.

Федорук додав, що на території Бучанської громади внаслідок російської збройної агресії 24 з 33 освітніх закладів були пошкоджені.

Нагадаємо, за висновками експертів 179 приватних будинків у Бучанській громаді Київської області визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників.