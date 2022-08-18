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Литва допоможе побудувати школу у Бучі, - Федорук

Також литовська компанія долучиться до будівництва дитячого садочка.

Литва допоможе побудувати школу у Бучі, - Федорук
Анатолий Федорук
Фото: Lb.ua

У Бучі на Київщині планують побудувати нову школу з дошкільним закладом. Очікується, що будувати навчальні заклади допоможе литовська компанія. 

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука. 

“Анатолій Федорук та представник литовської інвестиційної компанії підписали меморандум щодо співпраці з проєктування та залучення коштів на будівництво нового закладу середньої і дошкільної освіти”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що в навчальних закладах зможуть навчатися 720 учнів та 150 дошкільнят.  

В школі заплановано облаштувати 29 класних кімнат, спортзал, стадіон, біговий майданчик, кухню на 220 місць, комп'ютерні класи, майстерні, бібліотеки. 

Федорук додав, що на території Бучанської громади внаслідок російської збройної агресії 24 з 33 освітніх закладів були пошкоджені.  

Нагадаємо, за висновками експертів 179 приватних будинків у Бучанській громаді Київської області визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників.

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