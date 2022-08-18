Під обстріл росіян потрапив житловий будинок і паркова зона на Дніпропетровщині

На щастя, обійшлося без жертв.

Надвечір 18 серпня російські загарбники вкотре вдарили по Дніпропетровщині. Під удар потрапив житловий будинок у Великій Костромці.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв. Оселю ж зруйновано.

Також росіяни з "ураганів" обстріляли паркову зону Зеленодольська Криворізького району.

Руйнувань не зафіксовано, потерпілих немає.

Тим часом у Нікополі аварійні бригади відновили електропостачання, яке зникло через ворожі обстріли.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни влучили по Великій Костромці. Спалахнула пожежа.

У ніч на 18 серпня росармія вдарила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області. Поранення отримала одна людина – внаслідок обстрілу житлових кварталів Нікополя.