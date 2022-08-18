Сьогодні, 18 серпня, під час офіційного візиту до Львова президента Туреччини Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша родини захисників "Азовсталі" вийшли на мирну акцію з закликом до світових лідерів посприяти звільненню військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Ми черговий раз виходимо на площу, для того, щоб закликати світ не мовчати, для того, щоб зупинити Росію у її злочинах проти українських військових і народу. Сьогодні у Львові перебувають світові лідери: генеральний секретар ООН та президент Туреччини, ми хочемо звернутися до них, розуміючи їх авторитет у світі, і попросити допомоги нам у цій справі. Ми віримо що спільними зусиллями зможемо повернути наших військових додому" - наголосила одна з організаторок акції Ірина.

Захід пройшов біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Родини військовополонених підготували письмові звернення до Гутерреша та Ердогана із ними відправилися до Палацу Потоцьких де проходила тристороння зустріч за участю Володимира Зеленського.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський