​Росіяни готують показове "судилище" над захисниками "Азовсталі" на День Незалежності, - розвідка

За одним із можливих сценаріїв, окупанти можуть завдати по приміщенню ракетного удару.

Російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День незалежності України, 24 серпня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що для "легітимізації" судового процесу рашисти готують спеціальних "свідків" та завозять представників пропагандистських ЗМІ.

"З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також наголосили, що за одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

"У разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл.

Джерела в розвідці та правоохоронних структурах повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

Після теракту в Оленівці полк "Азов", який героїчно обороняв Маріуполь, закликав цивілізований світ визнати РФ державою-терористом.

На початку серпня російські загарбники заявили, що планують провести суд над полоненими захисниками України у вересні. Для цього на сцені маріупольської камерної філармонії вони облаштували тюремні клітки.

Україна закликає весь цивілізований світ не допустити судилища і вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки.