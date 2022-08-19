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Працівника Апарату Верховної Ради завербувала ФСБ: мав встановити "жучки" в парламенті

Він був завербований ФСБ. 

Працівника Апарату Верховної Ради завербувала ФСБ: мав встановити "жучки" в парламенті
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

СБУ викрила працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарту Верховної Ради на спробі встановити жучки в кулуарах і залі парламенту.

Він був завербований ФСБ. Співробітник цієї російської служби запропонував йому "співпрацю" під час поїздки до Криму до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

"За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов", – заявив він.

Для встановлення "жучків" підозрюваний мав використати свій дозвіл на доступ до різних приміщень Верховної Ради. Але на момент початку великого вторгнення посадовець звільнився з Апарату парламенту, тож не зміг виконати жодного завдання. Натомість він планував влаштуватися на стратегічно важливий обʼєкт Житомирської області.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що на час воєнного стану парламентські засідання з міркувань безпеки не транслюються, час їхнього проведення – не розголошується. 

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