Росіяни розмістили військову техніку в машинній залі ЗАЕС, – CNN верифікувала відео

Щонайменше пʼять машин із символом "Z" стоять у будівлі трохи більш ніж у 130 метрах від реактора.

Російська військова техніка розміщена в машинній залі, підключеній до ядерного реактора захопленої Запорізької атомної електростанції. Журналісти телерадіокомпанії CNN верифікували розповсюджене вчора у соцмережах відео. Коли воно було знято – невідомо.

На кадрах видно одну з турбінних зал, що розташована на західній стороні АЕС. Кожен такий зал зʼєднаний і вбудований у велику будівлю, де розташовано ядерний реактор.

"Транспортні засоби, які, здається, є стандартними російськими військовими вантажівками, стоять на крайньому західному краю будівлі на першому поверсі, у трохи більше ніж 130 метрах від реактора", – зазначили журналісти.

На відео видно щонайменше пʼять машин, маркованих символом окупантів "Z". Поруч стоять дві споруди, схожі на намети. Біля машин є кілька піддонів, і незрозуміло, чи вони повʼязані з операціями на АЕС, чи належать росіянам.

Ролик доводить російську дезінформацію про те, що окупанти не розміщували на ЗАЕС військову техніку.

Цього понеділка голова Державної атомної енергокомпанії Петро Котін говорив, що Росія зберігає 14 одиниць важкої техніки в першому енергоблоці та шість машин в другій машинній залі.

Згідно з даними української розвідки, окупанти готують на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.