Гутерреш: будь-яка потенційна шкода ЗАЕС – це самогубство

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що “серйозно стурбований” військовими діями біля Запорізької АЕС на півдні України.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові 18 серпня, пише BBC.

“Будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство”, – зазначив він.

Ердоган повторив занепокоєння голови ООН, сказавши журналістам, що він стурбований небезпекою вибуху “ще однієї чорнобильської” катастрофи на АЕС.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МіноборониУкраїни заявили, що російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Окрім того, начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

Тим часом очільник МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на атомну електростанцію, а Президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН забезпечити безпеку об'єкта, який перебуває під російською окупацією.