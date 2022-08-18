"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки".

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем у Львові.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Росія погрожує зупинити роботу захопленої нею Запорізької атомної електростанції. Ворог продовжує шантаж світу і ядерний тероризм на найбільшій АЕС Європи.

Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".