​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
ГоловнаПолітика

Зеленський закликав генсека ООН забезпечити безпеку Запорізької АЕС

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки".

Зеленський закликав генсека ООН забезпечити безпеку Запорізької АЕС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем у Львові.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Росія погрожує зупинити роботу захопленої нею Запорізької атомної електростанції. Ворог продовжує шантаж світу і ядерний тероризм на найбільшій АЕС Європи.

Начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також