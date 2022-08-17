Сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова. На завтра заплановані його зустрічі з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.
Про це повідомляє пресслужба ООН у Twitter.
"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом", – йдеться у повідомленні.
.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує відвідати цього тижня Україну.