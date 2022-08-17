Він зустрінеться з президентами України і Туреччини.

Сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова. На завтра заплановані його зустрічі з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба ООН у Twitter.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує відвідати цього тижня Україну.