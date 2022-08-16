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Гутерреш планує черговий візит до України

На запрошення Президента Володимира Зеленського Генсек ООН у четвер прибуде до Львова.

Гутерреш планує черговий візит до України
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерреш планує відвідати цього тижня Україну.

Про це повідомив прес-секретар Генсека Стефан Дюжаррік, передає "РБК-Україна".

Гутерреш прибуде в Україну на запрошення Президента Володимира Зеленського

У четвер Генсек ООН має приїхати до Львова. Тут запланована зустріч із Зеленським і турецьким президентом Ердоганом.

Опісля Гутерреш відправиться до порту Одеси.

Під час візиту Генсек ООН має намір обговорити зернову угоду, обстріли Запорізької АЕС російськими загарбниками, а також вбивство українських військовополонених в Оленівці.

Гутерреш має також відвідати Туреччину. Тут ознайомиться з роботою координаційного центру.

Наразі в адміністрації Генсека візит не анонсували.

Нагадаємо, ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення вибуху в ізоляторі в Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранень українських військовополонених. 

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