Гутерреш планує черговий візит до України

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерреш планує відвідати цього тижня Україну.
Про це повідомив прес-секретар Генсека Стефан Дюжаррік, передає "РБК-Україна".
Гутерреш прибуде в Україну на запрошення Президента Володимира Зеленського.
У четвер Генсек ООН має приїхати до Львова. Тут запланована зустріч із Зеленським і турецьким президентом Ердоганом.
Опісля Гутерреш відправиться до порту Одеси.
Під час візиту Генсек ООН має намір обговорити зернову угоду, обстріли Запорізької АЕС російськими загарбниками, а також вбивство українських військовополонених в Оленівці.
Гутерреш має також відвідати Туреччину. Тут ознайомиться з роботою координаційного центру.
Наразі в адміністрації Генсека візит не анонсували.
Нагадаємо, ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення вибуху в ізоляторі в Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранень українських військовополонених.