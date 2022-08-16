Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном по телефону.

Про це він повідомив у Twitter.

Співрозмовники також обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні, виклики у сфері продовольчої безпеки та санкційний тиск на країну-агресорку Росію.

"Продовжив діалог з Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", - написав Зеленський.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation at the front, Russia's nuclear terrorism at the ZNPP. Thanked for 🇫🇷's tangible defense aid. Discussed macro-financial aid to 🇺🇦 & food security challenges. We must increase sanctions on Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2022

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Макрон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.