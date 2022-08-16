Літак з озброєнням прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги.

Міністерство оборони США завантажило боєприпаси для України на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр у штаті Делавер.

Відповідне відео Пентагон оприлюднив у твіттері.

"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги", – зазначили в Міноборони США.

.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine 🇺🇦 onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 15, 2022

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.