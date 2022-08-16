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У Пентагоні показали, як вантажать зброю для України

Літак з озброєнням прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги.

У Пентагоні показали, як вантажать зброю для України
Літак C-17 Globemaster III
Фото: Скріншот відео

Міністерство оборони США завантажило боєприпаси для України на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр у штаті Делавер.

Відповідне відео Пентагон оприлюднив у твіттері.

"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги", – зазначили в Міноборони США.

Нагадаємо, 8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

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