Німеччина та Швеція не проти, щоб Україна застосовувала їхню зброю для повернення Криму

"Йдеться про те, щоб Україна могла захистити та боронити свою територіальну цілісність і використати заради цього зброю".

Україна має право використовувати зброю від західних партнерів, зокрема від Німеччини та Швеції, для захисту своєї територіальної цілісності.

Про це заявили глави урядів ФРН Олаф Шольц і Швеції Магдалена Андерссон на спільній пресконференції у Стокгольмі, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну озброєнням, яке постачаємо. Ця зброя для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність і суверенітет", – сказав Шольц, відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ використовувати для повернення Криму зброю, яку їм надає Німеччина та Швеція.

Андерссон, своєю чергою, назвала історичним рішенням те, що Швеція та Німеччина вирішили надавати зброю Україні.

"Йдеться про те, щоб Україна могла захистити та боронити свою територіальну цілісність і використати заради цього зброю", – зазначила вона.

Загалом обидва політики заявили про те, що сила Європи в ці важкі часи полягає у її єдності, згадали швидке та згуртоване запровадження масштабних санкцій проти країни-агресора та пообіцяли продовжувати підтримувати Україну.

"Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України, це важливо для нас", – наголосила Андерссон.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Петер Гульквіст раніше припустив, що його країна може долучитися до виробництва зброї для потреб України.

11 серпня, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені, Україні було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу в війні проти Росії.