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Президент Сербії пообіцяв, що російських баз на території його країни не буде

Наразі у Сербії нейтральний статус.

Президент Сербії пообіцяв, що російських баз на території його країни не буде
Фото: EPA/UPG

Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та, відповідно, розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази. 

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням виступ президента Сербії Александра Вучича в ефірі телеканалу PRVA.

“Сербії не потрібні жодні (іноземні - ред.) військові бази, Сербія самостійно захистить себе й свій народ, вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з Росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе”, - сказав Вучич.

Він підкреслив, що ще ’ять років залишатиметься верховним головнокомандувачем Сербії. Протягом цього часу нікому не вдасться примусити його збудувати на території країни іноземну базу.

Таку заяву Вучич зробив на тлі натяку посла РФ - мовляв, на території Сербії може з’явитися російська військова база.

Нагадаємо, влада частково визнаного Косова вислала російську пропагандистку Дар'ю Асламову. Раніше вона була затримана за підозрою у шпигунстві на користь воєнної розвідки РФ.

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