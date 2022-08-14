Після візиту Пелосі: на Тайвань вирушила делегація американських конгресменів

На Тайвань вирушила нова делегація членів Конгресу США.

Про це повідомляє Associated Press.

Візит відбувається через 12 днів після поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на яку Китай відреагував військовими навчаннями довкола Тайваня.

На Тайвань вирушили п’ятеро членів Конгресу. Делегацію очолює сенатор-демократ Ед Маркі від Массачусетса. Також у її складі - республіканка Амате Редевеген та демократи Джон Гараменді, Алан Ловенталь і Дон Беєр. Під час візиту плануються зустрічі з лідерами Тайваню, обговорення відносин між країнами, регіональної безпеки, торгівлі та інвестицій.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Китай використовує військові навчання, як підготовку до вторгнення на острів.