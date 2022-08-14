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Польща хоче припинити візовий режим ЄС для росіян

Польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему.

Польща хоче припинити візовий режим ЄС для росіян
Стіна на польсько-білоруському кордоні
Фото: twitter.com

Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, інформує Радіо Свобода.

Він сказав, що Польща виступає за подальше застосування ЄС санкцій проти Росії, зокрема призупинення візового режиму для громадян Росії.

«Однак великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації, Польща працює над новим рішенням", - сказав він.

Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами, та зазначив, що Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія та Словаччина мають подібний погляд на ці питання.

«Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні», – каже заступник глави МЗС Польщі.

Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з «картою поляка».

Нагадаємо, що 5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Литва підтримує рішення Естонії про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна розповсюдити на увесь Європейський Союз. 

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