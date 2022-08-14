Стан письменника Салмана Рушді після нападу покращився: він може говорити і самостійно дихати

Озброєний ножем чоловік атакував його під час лекції в Нью-Йорку.

Письменника Салмана Рушді, який у пʼятницю зазнав нападу під час підготовки до лекції в Нью-Йорку, зняли з апарату штучної вентиляції легень. До нього також повернулася здатність говорити, пише The Guardian із посиланням на агента романіста.

Зараз він лишається у лікарні.

Напад відбувся на літературному фестивалі на півночі штату Нью-Йорк. Озброєний ножем чоловік вибіг на сцену, коли там мав виступати Рушді, і завдав йому поранень.

Після нападу правоохоронці затримали чоловіка на імʼя Хаді Матар, але він не визнає себе винним у замаху на вбивство. Підозрюваний заарештований без права на заставу.

Президент США Джо Байден, коментуючи напад, відзначив "відмову бути заляканим і замовкнути".

"Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність цим глибоко американським цінностям на знак солідарності з Рушді та всіма тими, хто виступає за свободу слова", – заявив Байден.

Лекція 75-річного Рушді була присвячена важливості надання в США притулку письменникам-вигнанцям. Він говорив, що з часом, після того як зазнав гонінь з боку Ірану, його життя знову стало нормальним.

Окружний прокурор Джейсон Шмідь заявив, що підозрюваний в нападі заздалегідь прибув із фальшивим посвідченням особи. Прокуратура вважає, що це був цілеспрямований і підготований напад.

Відповідальності в Ірані на себе не взяло жодне з угруповань.

Рушді, народжений в Бомбеї, переїхав до Великої Британії підлітком. Покійний іранський лідер Рухолла Хомейні в 1989 році видав фетву, що закликала до вбивства письменника. Це відбулося після публікації книги The Satanic Verses. Деякі мусульмани негативно сприйняли цю книгу через одного з героїв, який, на їхній погляд, ображає пророка Мухаммеда.

Письменник тривалий час жив під поліцейською охороною. У 2020 Рушді переїхав до США.