У Фінляндії Amnesty International втратила 400 донорів через звіт про війну в Україні

Це близько одного відсотка від усіх жертводавців організації.

400 донорів не працюватимуть з офісом Amnesty International у Фінляндії.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики.

За словами керівника фінської філії Франка Йоханссона, причина відмови жертводавців - маніпуляція у звіті щодо Збройних Сил України.

Як передає MTV Uutiset, остаточні цифри Йоханссон зможе назвати на початку вересня. Однак, за його словами, кількість людей, які відмовилися жертвувати на організацію, стала найбільшою за всю його 32-річну кар'єру в Amnesty International.

Наразі це близько одного відсотка донорів. Таких в Amnesty налічується близько 40 тисяч.

Також Йоханссон додав, що після публікації скандального звіту з'явилися нові донори.

Серед інших причин зменшення жертводавців глава фінського офісу назвав також позицією Amnesty International щодо проституції та наркополітики, а також звинуваченням Ізраїлю в апартеїді проти палестинців.

У Центрі стратегічних комунікацій додали, що звільнився з посади співзасновник шведського відділення Amnesty Петр Вестберг, який працював у організації майже 60 років.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

На звіт відреагували в Офісі Президента, Міністерстві оборони. А український офіс Amnesty заявив, що його взагалі не долучили до підготовки доповіді.

Згодом Amnesty International перепросила за звіт, але не відмовилася від суперечливих висновків.