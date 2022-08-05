В українському офісі Amnesty International заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила про те, що їхню команду не долучили до підготовки звіту організації з критикою ЗСУ.

Про це Покальчук повідомила у своєму Facebook.

За її словами, уже на початковому етапі розробки звіту "ми зайшли у глухий кут, де аргументи нашої команди щодо неприпустимості і неповноти такого матеріалу не були враховані".

"Зі свого боку представники і представниці українського офісу зробили все, що могли, аби цей матеріал не було оприлюднено. Коли на наші неодноразові заперечення ми отримали у відповідь безкомпромісне "ні", ми також зробили все, що могли, аби мінімізувати поширення матеріалу. Ми просили в авторів та авторок надіслати нам завчасно всі версії матеріалу (на жаль, цього не відбулось), ми переконали їх попросити офіційний коментар від Міністерства оборони України, але при цьому вони, на жаль, не надали достатньо часу на отримання відповіді і опублікували це дослідження без їхнього коментаря", – розповіла очільниця Amnesty International Ukraine.

Покальчук підкреслила, що "кожна людина з українського офісу Amnesty знає, що саме рф відповідальна за злочини агресії проти України".

Глава українського офісу поскаржилася на бюрократію, "нерозуміння локального контексту" і "негнучку систему роботи" Amnesty International, а також заявила про ігнорування думки української команди та позиції правозахисної спільноти в Україні.

"Тим не менш, із усіма згаданими явищами ми боролися до останнього. І будемо продовжувати боротися надалі в різних формах і на різних позиціях, чого б це нам не вартувало", – додала Покальчук.

Нагадаємо, у звіті Аmnesty International заявила про начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах. Цим твердженням прикриваються російські окупанти, коли обстрілюють дитсадки, школи, церкви, лікарні і житлові будинки в Україні.

На публікацію відреагували Володимир Зеленський, а також в Офісі Президента і Міністерстві оборони України.

Свою думку з приводу звинувачень на адресу ЗСУ висловила і посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.