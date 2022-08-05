Бійці дочекалися, поки вороги зберуться в залишках будівлі.

У Генштабі ЗСУ повідомили про успішну роботу морських піхотинців зі зменшення чисельності російської армії.

Про це йдеться на Facebook-сторінці командування.

Українські морпіхи знищили два десятки окупантів. Для цього бійці вичекали момент, коли загарбники зберуться в залишках будівлі.

У Генштабі оприлюднили відео ліквідації живої сили противника.

Нагадаємо, орієнтовні втрати росіян в Україні станом на 5 серпня становлять 41650 осіб.

На півдні України ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів і ліквідували 39 рашистів.