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Українські морпіхи знищили іще два десятки росіян

Бійці дочекалися, поки вороги зберуться в залишках будівлі.

Українські морпіхи знищили іще два десятки росіян
Фото: скріншот відео

У Генштабі ЗСУ повідомили про успішну роботу морських піхотинців зі зменшення чисельності російської армії.

Про це йдеться на Facebook-сторінці командування.

Українські морпіхи знищили два десятки окупантів. Для цього бійці вичекали момент, коли загарбники зберуться в залишках будівлі.

У Генштабі оприлюднили відео ліквідації живої сили противника.

Нагадаємо, орієнтовні втрати росіян в Україні станом на 5 серпня становлять 41650 осіб.

На півдні України ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів і ліквідували 39 рашистів.

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