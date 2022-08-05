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ДБР повідомило про підозру боцману корабля "Славутич", який у 2014 році перейшов на бік ворога

Зараз зрадник служить на російському ракетному фрегаті "Адмірал Ессен".

ДБР повідомило про підозру боцману корабля "Славутич", який у 2014 році перейшов на бік ворога
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля "Славутич".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2014 році, після захоплення російськими окупантами його частини в Севастополі, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність окупантам.

Зараз зрадник служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил РФ.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. 

Нагадаємо, раніше ДБР також повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офіцери зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

Також повідомлено повідомило про підозру колишньому командиру корвета "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів. Після захоплення росіянами його військової частини в Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан III рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира.

Пізніше ДБР повідомило про підозру командиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

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