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Поліція нарахувала за добу 33 ворожі "прильоти" по Сумщині

Росіяни обстріляли Конотопський та Шосткинський райони з мінометів та АГС.

Поліція нарахувала за добу 33 ворожі "прильоти" по Сумщині
Фото: Поліція Сумської області

На Сумщині правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілів російськими окупаційними військами. Усього за добу налічили 33 "прильоти".

Про це повідомили в поліції Сумської області.

Рашисти обстріляли Конотопський та Шосткинський райони з мінометів та АГС. Під вогнем окупантів вогнем опинилися с. Кружок, с. Вовківка, с. Старикове. 

Фото: Поліція Сумської області

Фото: Поліція Сумської області

За даними поліції, було пошкоджено два домоволодіння. Інформації щодо постраждалих наразі немає. 

Правоохоронці повідомили, що за фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Також поліція закликала жителів бути обережними при виявленні вибухонебезпечних предметів.

"У разі якщо ви побачили підозрілий предмет – не підходьте до нього, не переносьте та не торкайтеся його. Обгородіть місце "знахідки" та одразу викликайте поліцію", – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, влада області повідомила, що вчора росіяни тричі відкривали вогонь по Сумщині.

До цього під обстріли потрапили три громади області – Юнаківська, Миропільська і Краснопільська.

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