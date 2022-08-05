З портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям

Вони прямують до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

Сьогодні зранку з портів Одеської області вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Три кораблі Navistar, Rojen та Polarnet із 57 тисяч тоннами української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ». Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з порту Одеси, воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і зараз прямує до Лівану. Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.