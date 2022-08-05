​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
ГоловнаСуспільствоЖиття

З портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям

Вони прямують до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

З портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям
Фото: Мінінфраструктури

Сьогодні зранку з портів Одеської області вирушив перший караван суден з українським збіжжям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Три кораблі Navistar, Rojen та Polarnet із 57 тисяч тоннами української кукурудзи вирушили до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ». Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з порту Одеси, воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і зараз прямує до Лівану. Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також