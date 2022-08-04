Ще три судна з українським зерном завтра мають вирушити з портів України

Яке саме зерно будуть перевозити ці кораблі, не повідомляється.

Завтра, 5 серпня, з українських портів вирушать ще три судна, завантажені зерном.

Про це повідомила "Європейська правда".

"У результаті інтенсивної роботи та координації в центрі завтра планується вихід трьох суден з портів України в межах "зернового коридору", – сказав глава турецького Міноборони Хулусі Акар після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

Також після огляду в Стамбулі очікується рух в Україну порожнього судна для експорту українського зерна.

Нагадаємо, група інспекторів піднялася на борт Razoni – першого зерновоза, який покинув українські порти у воєнний час. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Триполі.

Раніше повідомлялось, що до відправлення з України готові 15 суден із зерном, ще два – на черзі.