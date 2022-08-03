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​У Стамбулі провели інспекцію першого судна з українським зерном

Після огляду корабель попрямує в ліванський порт Тріполі.

​У Стамбулі провели інспекцію першого судна з українським зерном
Фото: EPA/UPG

Група інспекторів піднялася на борт Razoni – першого зерновоза, який покинув українські порти у воєнний час. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Тріполі.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам Razoni безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі Razoni остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами–підписантами – ООН та Туреччиною", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що будь-які перевірки в українських портах чи територіальних водах, має здійснюватися лише українською стороною.

"Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами", - йдеться в повідомленні.

Також паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

 

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