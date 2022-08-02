Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування українських портів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції”, - сказав Зеленський.

Він додав, що експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік.

“Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Так само, як вона вже робить із газом та нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди – вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв’язки України стануть внеском у посилення нашої держави.

“Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Звичайно, ключова тема – це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу, це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів. Був у Києві сьогодні голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау – подякував йому за підтримку. У переговорах і з паном Столтенбергом, і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією. Зокрема, це стосується й російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом”, - розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, що слово “HIMARS” стало для нашої країни майже синонімом слова “справедливість”, і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

“Щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання”, - наголосив президент.

Також Зеленський додав, що США та Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані санкції. Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста.

“Увечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних Сил України, з них 32 – посмертно. Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно. Також – 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці.