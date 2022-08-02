Біговий флешмоб на знак пам’яті про полеглих в Оленівці проведуть у п'ятницю в Києві

Асоціація родин захисників Азовсталі оголосила нову дату проведення бігового флешмобу у Києві, який присвячений пам’яті полеглих внаслідок теракту в Оленівці.

Про це повідомили у Telegram-каналі Асоціації.

Забіг планують провести 5 серпня.

"Зустрічаємося о 19:00 на Трухановому острові (спуск з Пішохідного мосту)... Нагадуємо, що участь у марафоні є безкоштовною, а отримати роздруківку з логотипом та хештегом #runforAzovstal можна буде одразу на місці збору. Там же буде оголошено маршрут у 3 км для колективного забігу. За власним бажанням учасники можуть бігти довшу чи коротшу дистанцію, або обрати маршрут самостійно", - розповіли організатори.

Охочі взяти участь у флешмобі повинні наново зареєструватися, оскільки форма на попередній захід уже недійсна.

В Асоціації родин захисників Азовсталі підкреслили - забіг у столиці не матиме фінішу і не завершить марафон.

"Фініш проекту буде по поверненню додому всіх полонених героїв «Азовсталі»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії РФ за теракт в Оленівці.

Також Асоціація висловила підтримку ініціативній групі "Вирій" щодо проведення 30 липня-31 липня міжнародних мітингів із засудженням дій Росії.