Служба безпеки України перехопила телефонні розмови окупантів, в яких вони підтверджують, що саме російські війська винні в цій трагедії.

Навіть бойовики так званої “ДНР” не вірять у брехню російської пропаганди про те, що “обстріл” виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Зазначається, що таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька – усі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ.

“Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили в приміщенні колонії. Зокрема, жоден з очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі”, – йдеться в повідомленні.

Перехоплені розмови підтверджують, що росіяни розмістили свої установки “Град” неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики “ДНР”.

Ба більше, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і “вберегли” сусідні приміщення.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через “внутрішнє джерело” вибуху.

Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

“Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно – саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження”, – зазначив Василь Малюк.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військовими окупованої Оленівки Донецької області, унаслідок чого загинуло близько 40 людей та було поранено близько 130 осіб.