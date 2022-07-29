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Від удару окупантів по Оленівці загинули близько 40 українських полонених, – Офіс генпрокурора

Поранення отримали близько 130 осіб.

Від удару окупантів по Оленівці загинули близько 40 українських полонених, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими військовими окупованої Оленівки Донецької області, унаслідок чого загинуло близько 40 людей та було поранено близько 130 осіб.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокурорами Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 липня 2022 року Росія завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово захопленому селищі Оленівка Волноваського району Донецької області. У ОГП уточнили, що внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Правоохоронці встановили, що у цій колонії загарбники організували місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України. Триває досудове розслідування.

 

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їхнього обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

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