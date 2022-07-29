За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
ГоловнаСуспільствоВійна

Цинічна і продумана операція під фальшивим прапором, – Подоляк про обстріл росіянами Оленівки

“Вимагаємо реакції ООН та міжнародних організацій”.

Цинічна і продумана операція під фальшивим прапором, – Подоляк про обстріл росіянами Оленівки
Фото: скрін відео

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

“Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий російськими військами, аби звинуватити Україну”, – повідомив він.

Подоляк додав, що Росія перевела частину українських захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку.

“Мета цього злочину – інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед – це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, що потребує жорсткого розслідування”, – наголосив радник глави ОП.

Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів суворо засудити черговий воєнний злочин Росії – обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області та визнати РФ державою-терористом. У вʼязниці перебували українські військовополонені, зокрема полку "Азов".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також