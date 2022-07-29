Цинічна і продумана операція під фальшивим прапором, – Подоляк про обстріл росіянами Оленівки

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

“Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий російськими військами, аби звинуватити Україну”, – повідомив він.

Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий 🇷🇺 військами, аби звинуватити Україну. Нам відомо, що Росія перевела частину 🇺🇦 захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022

Подоляк додав, що Росія перевела частину українських захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку.

“Мета цього злочину – інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед – це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, що потребує жорсткого розслідування”, – наголосив радник глави ОП.

Нагадаємо, голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів суворо засудити черговий воєнний злочин Росії – обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області та визнати РФ державою-терористом. У вʼязниці перебували українські військовополонені, зокрема полку "Азов".