Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки

"Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування".

Засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький підтвердив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених "азовців" під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці.

У Телеграм він написав, що бійці полку були переведені в окрему будівлю.

"Була проведена пропагандистська робота – знятий людоїдський фільм про «Азовсталь». Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни", – заявив він.

Білецький додав, що він від імені від імені Азовських підрозділів оголосив "полювання на кожного причетного до масового убивства".

"Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування", – наголосив він.

Нагадаємо, російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

У вʼязниці в Оленівці окупанти утримували полонених із заводу Азовсталь у Маріуполі. У цій вʼязниці також тримали цивільних маріупольців, які не пройшли так звану фільтрацію, влаштовану ворогом.