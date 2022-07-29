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Поліція Донеччини зафіксувала російські удари по школі, залізниці та житлових будинках

Окупанти обстріляли 22 населених пункти.

Поліція Донеччини зафіксувала російські удари по школі, залізниці та житлових будинках
Фото: МВС

За добу окупанти завдали 35 ударів по цивільному населенню Донеччини. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Протягом одного дня російські війська сім разів обстріляли Авдіївку та п’ять - Бахмут.

«Під вогнем перебували також міста Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Покровськ, Соледар, Сіверськ, Слов’янськ, смт Нью-Йорк та Північне, села Кам’янка, Веселе, Орлівка, Переїзне, Уманське, Щербинівка, Петрівка, Водяне, Карлівка, Нетайлове», - проінформували в МВС.

Ворог, застосовуючи ракети класу «повітря-поверхня» Х-59 МК, інші ракети, РСЗВ «Град» і «Ураган» та артилерію, обстріляв 22 населених пункти.

Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів - 54 житлових будинки, серед яких 11 багатоквартирних, школа в Соледарі, залізничні будівлі, полотно та тепловоз, магазин і лінії електропередач.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, учора Ірина Верещук закликала мешканців Донеччини готуватись до евакуації.

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