Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських реактивних систем залпового вогню М270 MLRS.

"Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 14 липня перші РСЗВ М270 виробництва США прибули в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що вони "стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою".

M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.