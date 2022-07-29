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Військові показали роботу М270 MLRS на фронті

ЗСУ вдячні партнерам за підтримку.

Військові показали роботу М270 MLRS на фронті
М270 MLRS
Фото: livejournal.com

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських реактивних систем залпового вогню М270 MLRS.

"Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 14 липня перші РСЗВ М270 виробництва США прибули в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що вони "стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою".

M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

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