В Україну прибули перші РСЗВ М270, - Резніков

Перші американські реактивні системи залпового вогню М270 прибули в Україну.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков у своєму Twitter.
"Немає милосердя до ворога", - підкреслив міністр.
Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022
They will be good company for #HIMARS on the battlefield.
Thank you to our partners .
No mercy for the enemy.
*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX
Нагадаємо, нещодавно міністр зазначив, що перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн партнерів, завжають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру.
Днями Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї.