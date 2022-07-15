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В Україну прибули перші РСЗВ М270, - Резніков

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою".

В Україну прибули перші РСЗВ М270, - Резніков
М270 MLRS
Фото: livejournal.com

Перші американські реактивні системи залпового вогню М270 прибули в Україну.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков у своєму Twitter.

"Немає милосердя до ворога", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, нещодавно міністр зазначив, що перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн партнерів, завжають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру.

Днями Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї.

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