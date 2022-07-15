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​Загиблих під час ракетного обстрілу Вінниці поховають за кошти міського бюджету

Серед жертв були не лише вінничани, а й жителі довколишніх населених пунктів.

​Загиблих під час ракетного обстрілу Вінниці поховають за кошти міського бюджету
Фото: Андрій Оленін

Усіх загиблих внаслідок російського ракетного удару по Вінниці поховають за кошт міського бюджету.

Про це йдеться на сайті Вінницької міськради.

"Прощання та похорони організує Вінницька міська рада. Витрати, пов'язані з цим покриє міський бюджет. Серед загиблих були не лише вінничани, а й жителі довколишніх сіл", - йдеться на вебпорталі ради.

За словами директора КП "Вінницький комбінат комунальних підприємств" Дмитра Науменка, наразі тіла загиблих перебувають у місцевому морзі.

"Зараз (15 липня. - Ред.) рятувальники продовжують розбирати завали в Будинку офіцерів. Вчора ми забрали двадцятьох людей. Більшість тіл обгоріли, експерти ще будуть робити аналізи, щоб ідентифікувати загиблих. Людей будемо ховати за місцем проживання. Зараз важко сказати щось конкретно, оскільки ще немає результатів експертиз", - сказав Науменко.

Він додав, що від учорашнього дня працівники комунального підприємства займаються транспортуванням тіл.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю.

15 липня потерпілі продовжували звертатися в медзаклади по медичну допомогу.

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