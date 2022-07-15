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​Росія обстріляла Миколаїв "смерчами", - ОК "Південь"

Крім університетів, під обстріли потрапили силікатний завод і бази відпочинку.

​Росія обстріляла Миколаїв "смерчами", - ОК "Південь"

Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Масовані обстріли реактивними системами залпового вогню "Смерч" руйнують виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади і зони, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали", - зазначили в командуванні.

За інформацією військових, під обстріли потрапили не лише виші Миколаєва, а й силікатний завод і туристичні бази відпочинку.

"Людських втрат немає, інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомили в ОК "Південь".

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що внаслідок ранкових обстрілів відбулося часткове руйнування будівель і виникла пожежа двох автомобілів Ford й Niva, а також господарчої будівлі та сухостою на відкритій території.

Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.

Нагадаємо, у Миколаєві нині вранці пролунало понад 10 потужних вибухів. Є влучання у два університети – імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування.

14 липня окупанти обстріляли центр міста, влучили в готель і навчальні заклади.

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