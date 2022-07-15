Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Масовані обстріли реактивними системами залпового вогню "Смерч" руйнують виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади і зони, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали", - зазначили в командуванні.
За інформацією військових, під обстріли потрапили не лише виші Миколаєва, а й силікатний завод і туристичні бази відпочинку.
"Людських втрат немає, інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомили в ОК "Південь".
В обласному управлінні ДСНС повідомили, що внаслідок ранкових обстрілів відбулося часткове руйнування будівель і виникла пожежа двох автомобілів Ford й Niva, а також господарчої будівлі та сухостою на відкритій території.
Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.
Нагадаємо, у Миколаєві нині вранці пролунало понад 10 потужних вибухів. Є влучання у два університети – імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування.
14 липня окупанти обстріляли центр міста, влучили в готель і навчальні заклади.