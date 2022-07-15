На Херсонщині щодня фіксують факти викрадення або зникнення жителів, уже є 474 випадки

Правоохоронці щодня фіксують у Херсонській області факти викрадення або зникнення жителів.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Так, наразі зафіксовано факти зникнення 474 осіб.

"Нині відомо про звільнення 309 громадян. Продовжують незаконно утримувати окупанти 165 жителів Херсонщини", - розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, станом на 28 червня було відомо про 368 викрадених жителів у Запорізькій області.

Нещодавно сина голови Запорізької РДА звільнили з російського полону.