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На Херсонщині щодня фіксують факти викрадення або зникнення жителів, уже є 474 випадки

165 українців продовжують утримувати росіяни.

На Херсонщині щодня фіксують факти викрадення або зникнення жителів, уже є 474 випадки
Фото: тг канал Белгород Новости

Правоохоронці щодня фіксують у Херсонській області факти викрадення або зникнення жителів.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Так, наразі зафіксовано факти зникнення 474 осіб. 

"Нині відомо про звільнення 309 громадян. Продовжують незаконно утримувати окупанти 165 жителів Херсонщини", - розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, станом на 28 червня було відомо про 368 викрадених жителів у Запорізькій області.

Нещодавно сина голови Запорізької РДА звільнили з російського полону.

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