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СБУ затримала коригувальників ворожих обстрілів по Миколаївщині

Зловмисниками виявились місцеві мешканці.

СБУ затримала коригувальників ворожих обстрілів по Миколаївщині
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України викрила російських агентів, завдяки яким окупанти завдали нещодавніх ракетних ударів по підрозділах ЗСУ та інфраструктурних об'єктах Миколаєва та Баштанки.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини, які передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

"У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано, їм повідомлено про підозру. Санкція статті за подібну діяльність передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

"Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб", - резюмують повідомлення у спецслужбі.

Нагадаємо, днями Зеленський призначив нового голову військової контррозвідки СБУ. Посаду обійняв Олександр Дубровін.

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