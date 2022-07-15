ЗСУ "накрили" штаб росіян у Новій Маячці, – радник голови Херсонської ОВА

У цьому смт ворог в колишньому санаторії облаштував казарми.

Учора близько 22 години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці.

Про це в фейсбуці повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", – написав він.

Нова Маячка – це смт в Херсонському районі. Розташована трохи більше ніж у 70 кілометрах від обласного центру.

ЗСУ успішно знищують штаби і склади окупантів на Херсонищні, зокрема в Новій Каховці.