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ЗСУ "накрили" штаб росіян у Новій Маячці, – радник голови Херсонської ОВА

У цьому смт ворог в колишньому санаторії облаштував казарми. 

ЗСУ "накрили" штаб росіян у Новій Маячці, – радник голови Херсонської ОВА
Сергій Хлань
Фото: скрін

Учора близько 22 години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці.

Про це в фейсбуці повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. 

"Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", – написав він.

Нова Маячка – це смт в Херсонському районі. Розташована трохи більше ніж у 70 кілометрах від обласного центру.

ЗСУ успішно знищують штаби і склади окупантів на Херсонищні, зокрема в Новій Каховці. 

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