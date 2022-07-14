Українські захисники звільнили вже 44 населені пункти Херсонщини, - Бутрій

На тимчасово окупованих територіях до "влади" починають призначати громадян РФ, а зрадників відсторонюють.

Наразі українські захисники звільнили від рашистів 44 населені пункти Херсонщини.

Про це повідомив у Media Center Ukraine - Ukrinform виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено 44 населених пунктів. Вони дуже сильно страждають, тому що російський окупант постійно їх обстрілює. Вони зазнають дуже великих руйнувань", - розповів Бутрій.

Він додав, що під ворожі обстріли потрапляють школи, дитсадки, медзаклади, житлові будинки.

"Ось так-от "русский мир" хоче знищити нашу державу. Вони просто знищують наших людей", - наголосив керівник ОВА.

Тим часом на окупованих територіях загарбники почали замість місцевих зрадників призначати на керівні посади громадян РФ.

За словами Бутрія, подекуди в окупаційні адміністрації набирають людей із кримінальним минулим або ж робітників, які не мають досвіду управлінської роботи.

Нагадаємо, жителі громад Херсонщини, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями, фіксують збільшення техніки та кількості військових РФ. У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.

ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.