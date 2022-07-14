У Вінниці та області в п'ятницю оголошено день жалоби

У п'ятницю, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби за загиблими від російського ракетного удару.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Завтра, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр" по Вінниці загинула 21 людина, троє з них - діти. 52 особи (зокрема троє дітей) госпіталізовані. Також було пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів.

Продовжується пошук 46 осіб, зв'язок із якими відсутній.

Нагадаємо, за інформацією командування повітряних сил, удару по Вінниці РФ завдала високоточними керованими ракетами "Калібр" із підводного човна в Чорному морі.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу в "Будинку офіцерів", що виникла після обстрілу. Також продовжується розбір конструкцій будинку побуту "Ювілейний".

Президент Володимир Зеленський назвав атаку терактом. Він також опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у Telegram-каналі.

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.