Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу Вінниці, - ДСНС

Внаслідок ракетних ударів пошкоджені близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів.

У Вінниці продовжують ліквідацію пожежі у "Будинку офіцерів", що виникла після ракеного обстрілу Росії. Також продовжується розбір конструкцій будинку побуту "Ювілейний".

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає кореспондент LB.ua.

У ДСНС наразі підтвердили загибель 20 людей, з яких три дитини. Понад 50 осіб госпіталізовано, в тому числі дві дитини. 34 особи знаходяться у важкому стані. Внаслідок ракетних ударів пошкоджені близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів.

"Станом на 14-30 внаслідок ракетних ударів по центральній частині міста Вінниця ми маємо 20 загиблих. З них — 3 дитини. За медичною допомогою звернулися 90 осіб. З них — понад 50 осіб госпіталізовано. З них — 2 дитини. 34 особи знаходяться у важкому стані", - розповів Вітовецький.

Наразі продовжується ліквідація пожежі на даху будівлі "Будинку офіцерів". Площа пожежі — 750 кВ м

Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиницю техніки, 9 психологів та 80 курсантів училища ДСНС. Додатково направлені сили швидкого реагування ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Відомо про 20 жертв і 30 постраждалих. Розбір завалів триває.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку терактом. Він також опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у Telegram-каналі.

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.