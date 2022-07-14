​Жінок братимуть на військовий облік лише за згодою, - Генштаб

На даний час у ЗСУ є потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

У Генеральному штабі Збройних Сил України запевнили, що придатних до військової служби жінок ставитимуть на військовий облік лише за їх згодою.

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Військові нагадали, що наказ міністра оборони від 07 лютого 2022 року передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають певні спеціальності та/або професії, визначені в додатку, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, наголосили в Генштабі, проведення загальної мобілізації під час війни з Росією засвідчило, що на військову службу призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медперсоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

На даний час у ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Таким чином, досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Зважаючи на це, опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти поширюють фейки про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Угрудні минулого року Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Ідеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до цього переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).