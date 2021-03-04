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У ЗСУ назвали число жінок на командних посадах

В українській армії служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок та цивільних.

У ЗСУ назвали число жінок на командних посадах
Фото: Макс Требухов

У Збройних силах України на посадах командирів взводів служить 109 жінок. Загалом в українській армії служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок та цивільних.

Про це інформує пресслужба ЗСУ.

"У ЗС України на посадах командирів взводів служить 109 жінок. Загалом же, станом на кінець лютого, на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок", - повідомила на брифінгу радниця Головнокомандувача Збройних Сил України з ґендерних питань Вікторія Арнаутова.

Вона додала, що на початок 2021 року в Збройних Силах України служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок та цивільних.

Раніше повідомляли, що жінкам-військовим у США дозволили заплітати коси і фарбувати вуста.

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